Papa Leão pede unidade a uma Igreja dividida e promete não ser "autocrata"

Dominic Venditti, de Seattle, disse que estava "extremamente animado" com o novo papa. "Gosto de como ele é emotivo e gentil", disse ele. "Gosto muito de sua formação."

APELO À UNIDADE

Desde que se tornou papa, Leão já sinalizou algumas prioridades-chave para seu papado, incluindo um alerta sobre os perigos representados pela inteligência artificial e a importância de trazer paz ao mundo e à própria Igreja.

O papado de Francisco deixou uma Igreja dividida, com os conservadores acusando-o de semear confusão, especialmente com seus comentários sobre questões de moralidade sexual, como as uniões entre pessoas do mesmo sexo.

Dizendo que estava assumindo sua missão "com medo e tremor", Leão usou as palavras "unidade" ou "unido" sete vezes no domingo e a palavra "harmonia" quatro vezes.

"Nunca se trata de capturar os outros pela força, por propaganda religiosa ou por meio do poder. Em vez disso, é sempre e somente uma questão de amar, como Jesus fez", disse ele, em aparente referência a uma guerra de palavras entre católicos que se definem como conservadores ou progressistas.