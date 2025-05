Portugueses vão às urnas com cenário improvável de que eleições resultem em governo estável

Por Catarina Demony e Sergio Goncalves

LISBOA (Reuters) - Os eleitores portugueses foram às urnas neste domingo para a terceira eleição parlamentar em um período de anos, enfrentando a perspectiva de mais incertezas em uma votação considerada improvável para a formação de um governo estável.

A votação foi convocada apenas um ano após o início do mandato do governo minoritário de centro-direita, depois que o primeiro-ministro Luis Montenegro não conseguiu ganhar a confiança do Parlamento em março.