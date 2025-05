Rússia lança o maior ataque de drones da guerra antes de reunião entre Putin e Trump

O presidente Volodymyr Zelenskiy, esforçando-se para restabelecer os laços com Washington após uma desastrosa visita à Casa Branca em fevereiro, reuniu-se com o vice-presidente JD Vance e com o secretário de Estado Marco Rubio em Roma no domingo, paralelamente à posse do Papa Leão.

Zelenskiy disse que a reunião foi "boa" e divulgou fotos de autoridades ucranianas e norte-americanas sentadas em uma mesa redonda e sorrindo. A mídia ucraniana disse que a reunião durou 40 minutos.

"Reafirmei que a Ucrânia está pronta para se engajar em uma diplomacia real e ressaltei a importância de um cessar-fogo total e incondicional o mais rápido possível", disse Zelenskiy.

Zelenskiy também se encontrou com o Papa Leão após a missa inaugural do novo pontífice no Vaticano.

A Ucrânia e a Rússia realizaram suas primeiras conversas cara a cara em mais de três anos na sexta-feira, sob pressão de Trump para concordar com um cessar-fogo em uma guerra que ele prometeu encerrar rapidamente.

Os lados em conflito concordaram em trocar 1.000 prisioneiros cada um, mas não chegaram a um acordo sobre uma trégua, depois que Moscou apresentou condições que um membro da delegação da Ucrânia chamou de "não iniciantes".