Secretário do Tesouro dos EUA minimiza rebaixamento pela Moody's em meio a debate sobre corte de impostos de Trump

WASHINGTON (Reuters) - O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, minimizou neste domingo o rebaixamento da recomendação de crédito soberano do país norte-americano pela Moody's, enquanto o Congresso, controlado pelos republicanos, tentava levar adiante o projeto de lei de corte de impostos do presidente Donald Trump.

Bessent disse em duas entrevistas que as disposições do projeto que estendem os cortes de impostos de 2017 aprovados no primeiro mandato de Trump estimulariam o crescimento econômico.

"Não dou muita credibilidade ao rebaixamento da Moody's", disse Bessent ao programa "State of the Union" da CNN.