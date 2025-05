Secretário do Tesouro dos EUA participará de reunião financeira do G7

O porta-voz disse que Bessent também discutirá com essas autoridades maneiras de gerar mais crescimento liderado pelo setor privado. Bessent ainda prometeu "reprivatizar" a economia dos EUA cortando os gastos e a regulamentação do governo, argumentando que o país tem dependido demais do setor público para impulsionar o crescimento.

Ele participou de sua primeira discussão pessoal com os líderes financeiros do G7 em abril, paralelamente às reuniões do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, mas o grupo não emitiu uma declaração conjunta.