Trump cumprirá ameaças de tarifas se países não negociarem de "boa fé", diz Bessent

WASHINGTON (Reuters) - O presidente Donald Trump imporá as tarifas que ameaçou aplicar no mês passado aos parceiros comerciais que não negociarem de "boa fé" os acordos, disse o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, em entrevistas neste domingo.

Ele não disse o que constituiria negociações de "boa fé" nem esclareceu o momento de anunciar qualquer decisão de retornar um país às tarifas que Trump impôs inicialmente em 2 de abril.

Desde então, Trump reverteu o curso, principalmente em 9 de abril, quando reduziu suas tarifas sobre a maioria dos produtos importados para 10% por 90 dias para dar tempo aos negociadores de fechar acordos com países. Ele reduziu separadamente a taxa para produtos chineses para 30%. Na sexta-feira, ele reiterou que seu governo enviaria cartas informando aos países quais seriam suas taxas.