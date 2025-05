Analistas reduzem projeção para inflação em 2025 no Focus e veem mais crescimento

Para o Produto Interno Bruto (PIB), a estimativa de crescimento em 2025 subiu 0,02 ponto percentual, para 2,02%, enquanto para 2026 os especialistas seguem vendo expansão de 1,70%.

A pesquisa semanal com uma centena de economistas mostrou ainda que a taxa básica de juros deve terminar este ano no atual patamar de 14,75%, indo a 12,50% ao final de 2026.

Para o câmbio, os analistas consultados agora veem o dólar a 5,82 reais em 2025, de 5,85 antes, mantendo o cenário de 5,90 reais para 2026.

Veja abaixo as principais projeções do mercado para a economia brasileira, de acordo com a pesquisa semanal do BC com cerca de 100 instituições financeiras:

