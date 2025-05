Brasil espera que China e outros países possam afrouxar proibições comerciais por gripe aviária

"Como a demanda global é muito forte, é provável que em breve haja alguma flexibilização", disse Luis Rua, secretário internacional do Ministério da Agricultura. "Estamos fazendo nossa parte para compartilhar informações rapidamente para que as coisas não fiquem suspensas por muito tempo."

As exportações de carne de frango do Brasil representam mais de 35% do comércio global, o que torna uma proibição nacional dolorosa não apenas para os agricultores brasileiros, mas também para os principais importadores. O Brasil fornece mais da metade das importações de frango da China, disse o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, e a maior parte do restante vem dos Estados Unidos.

Um surto devastador de gripe aviária nos EUA e tensões comerciais mais amplas com Washington limitaram o apetite chinês por carne de frango norte-americana. A China agora bloqueia a entrada desses produtos de mais de 40 Estados dos EUA devido à gripe aviária, de acordo com dados do governo norte-americano.

Os agricultores brasileiros também estão contando com as relações calorosas entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente chinês Xi Jinping para aliviar a proibição do comércio de aves.

Renan Augusto Araujo, analista sênior de mercado da S&P Global Commodity Insights, disse que o surto ameaçava reduzir as exportações brasileiras de carne de frango em 10% a 20%, dependendo da rapidez com que o surto fosse contido e os consumidores abrandassem as proibições comerciais.

O Estado do Rio Grande do Sul, onde o surto foi registrado na sexta-feira, é o terceiro maior produtor de frango do país e já havia suspendido as exportações para a China devido a um surto isolado da doença de Newcastle no ano passado.