Centrista Dan conquista Presidência da Romênia sobre rival de extrema-direita pró-Trump

Por Luiza Ilie e Elizaveta Gladun

BUCARESTE (Reuters) - O prefeito centrista de Bucareste, Nicusor Dan, venceu as eleições presidenciais da Romênia no domingo em uma surpreendente reviravolta sobre um rival nacionalista de extrema-direita que havia prometido colocar a Romênia em um caminho inspirado na política do presidente dos EUA, Donald Trump.

Os resultados oficiais de quase todas as seções eleitorais mostraram que Dan obteve cerca de 54% dos votos dos eleitores do país membro da União Europeia e da Otan, com cerca de 19 milhões de pessoas, enquanto o apoiador de Trump, George Simion, ficou com 46%.