Extrema direita tem votação recorde em Portugal: 'Nada será como antes'

O Chega, partido de extrema-direita de Portugal, obteve um número recorde de votos nas eleições antecipadas de domingo e estava na disputa para se tornar o principal partido de oposição, depois que a Aliança Democrática (AD), de centro-direita, ficou novamente aquém da maioria necessária para pôr fim a um longo período de instabilidade.

O primeiro-ministro Luís Montenegro — cujo grupo conquistou o maior número de cadeiras — disse que o resultado da eleição foi um voto de confiança em seu partido. Entretanto, com os votos do exterior ainda a serem contados, o Chega poderia suplantar os socialistas de centro-esquerda como líder da oposição, pondo fim a cinco décadas de domínio dos dois maiores partidos do país.

"Fizemos o que nenhum outro partido jamais conseguiu em Portugal. Hoje, podemos declarar com segurança, diante de todo o país, que o bipartidarismo em Portugal acabou", disse o líder do Chega, André Ventura, a uma multidão de apoiadores em Lisboa.