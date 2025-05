Diagnóstico de câncer de Biden gera novas perguntas sobre sua saúde durante mandato

Os comentários de Vance, um republicano, capturaram o foco restaurado na saúde do ex-presidente democrata de 82 anos de idade com a publicação de um livro que detalha preocupações generalizadas sobre a acuidade mental de Biden entre assessores e membros do Partido Democrata enquanto ele buscava a reeleição em 2024.

Trechos do livro suscitaram novas perguntas se informações essenciais foram ocultadas do público norte-americano sobre a capacidade de Biden de servir na Casa Branca. Assessores mais próximos do democrata rejeitaram essas preocupações, dizendo que ele era totalmente capaz de tomar decisões importantes.

Um porta-voz de Biden não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters. Biden apareceu na televisão para refutar as acusações de que sua capacidade mental havia diminuído durante o mandato entre 2021 e 2025.

"Não há nada que sustente isso", disse ele no programa "The View" da ABC em 8 de maio.

Pessoa mais velha a ocupar o cargo de presidente dos EUA, Biden foi forçado a desistir de sua candidatura à reeleição em julho passado, após um desempenho ruim em um debate contra o rival republicano Donald Trump corroer seu apoio entre os colegas democratas. A vice-presidente de Biden, Kamala Harris, lançou sua própria candidatura, mas perdeu para Trump na eleição de novembro de 2024.

MÉDICOS SURPRESOS