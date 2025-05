Espanha bloqueia mais de 65.000 anúncios do Airbnb

De acordo com dados oficiais, havia cerca de 321.000 casas com licenças de aluguel para férias na Espanha em novembro do ano passado, 15% a mais do que em 2020. Muitas outras operam sem licenças oficiais.

O Ministério dos Direitos do Consumidor abriu uma investigação sobre o Airbnb em dezembro e, em janeiro, o primeiro-ministro Pedro Sanchez revelou um plano para aumentar os impostos sobre a renda de aluguéis de férias por meio de plataformas.

Em junho do ano passado, o prefeito de Barcelona, Jaume Collboni, tomou a medida mais dura da Espanha até agora, ao ordenar a proibição total dos aluguéis de turismo até 2028.

Outros países europeus, como a Croácia e a Itália, também agiram para desacelerar o negócio de aluguel de temporada.

(Reportagem de Inti Landauro e Corina Pons)