Milei ganha demonstração de apoio em eleições de Buenos Aires

"Hoje é um momento decisivo para as ideias de liberdade", disse Milei na noite de domingo, comemorando os resultados no palco, acompanhado por membros de seu gabinete.

Leandro Santoro, que era o favorito na maioria das pesquisas e está alinhado com o movimento peronista da ex-presidente Cristina Fernández de Kirchner, estava atrás, com 27,4% dos votos.

Em terceiro lugar, com 15,9% dos votos, estava a lista liderada por Silvia Lospennato, a candidata do partido PRO, um antigo aliado de Milei que agora está competindo com Milei pela liderança da centro-direita.

A eleição de domingo para metade dos 60 assentos na legislatura da capital era vista como o primeiro teste eleitoral importante para Milei, que assumiu o cargo no final de 2023.

"Não foi simplesmente uma eleição local", disse Adorni no palco. "Foi uma eleição entre dois modelos... O modelo da classe política, o modelo de poucos privilegiados, e o modelo da liberdade. E hoje, a liberdade venceu - mais uma vez."

A administração de Milei procurou enquadrar a eleição local de domingo como um referendo sobre as conquistas econômicas nacionais de seu governo, divulgando seu sucesso em reduzir a inflação e garantir o primeiro superávit orçamentário do país em 14 anos no ano passado, afirmou Mariel Fornoni, analista política da empresa de consultoria Management & Fit.