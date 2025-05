Netanyahu afirma que Israel controlará Gaza; caminhões de ajuda se preparam para entrar no enclave

"Há uma luta enorme acontecendo, intensa, vamos controlar todas as partes de Gaza", disse Netanyahu em uma mensagem de vídeo na qual prometeu alcançar "vitória completa" com a libertação dos 58 reféns ainda mantidos pelo Hamas em Gaza e a destruição do grupo militante palestino.

Mesmo com os militares alertando sobre o ataque, repórteres da Reuters viram caminhões de ajuda indo em direção ao norte de Gaza, depois que Netanyahu foi forçado a concordar em permitir a entrada de uma quantidade limitada de ajuda em Gaza, em resposta à preocupação global com os relatos de fome.

Netanyahu afirmou que senadores norte-americanos que ele conhece há anos como apoiadores de Israel estavam dizendo a ele que as cenas de fome estavam drenando o apoio vital e levando Israel para perto de uma "linha vermelha, a um ponto em que poderíamos perder o controle".

"É por essa razão que, para alcançarmos a vitória, temos que resolver o problema de alguma forma", declarou ele, em uma mensagem aparentemente dirigida aos radicais de extrema-direita em seu governo, que insistiram que a ajuda fosse negada a Gaza para impedir que chegasse ao Hamas.

Durante a noite, os ataques aéreos israelenses mataram pelo menos 20 palestinos, de acordo com médicos locais. Os militares disseram ter atingido 160 alvos em Gaza nas últimas 24 horas, incluindo posições antitanque, infraestrutura subterrânea e um ponto de armazenamento de armas.

Os militares israelenses disseram que as forças envolvidas em uma nova campanha apelidada de "Operação Carruagens de Gideão" estavam ativas em Gaza, buscando eliminar as capacidades militares e de governo do Hamas e trazer de volta os reféns restantes apreendidos em outubro de 2023.