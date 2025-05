Pelo menos 58 cadáveres são encontrados em hospital da Líbia, diz ministério

"Até agora, 23 cadáveres foram examinados e todos os procedimentos legais necessários foram tomados, incluindo a documentação de dados e a coleta de amostras", disse o ministério.

Abu Salim era o lar de uma milícia cujo chefe, Abdulghani Kikli, amplamente conhecido como Ghaniwa, foi morto em circunstâncias não confirmadas na última segunda-feira.

O assassinato de Kikli levou à repentina derrota da milícia por facções alinhadas ao primeiro-ministro internacionalmente reconhecido, Abdulhamid al-Dbeibah, do Governo de Unidade Nacional (GNU).

Nesta terça-feira, Dbeibah ordenou que os grupos armados fossem desmantelados, desencadeando os confrontos mais ferozes que Trípoli já viu em anos entre dois grupos armados. Os confrontos mataram pelo menos oito civis, de acordo com a Organização das Nações Unidas.

Os corpos encontrados nesta segunda-feira são o segundo conjunto de restos mortais não identificados descobertos nos últimos dias. No sábado, as autoridades disseram que nove cadáveres foram encontrados em um refrigerador de necrotério no hospital Al-Khadra, outro hospital controlado pela mesma milícia no bairro de Abu Salim.

A milícia não informou os cadáveres às autoridades competentes, segundo o Ministério do Interior.