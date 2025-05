Putin concorda com Trump em trabalhar com Ucrânia em memorando sobre possível acordo de paz

MOSCOU (Reuters) - O presidente russo, Vladimir Putin, após uma ligação com o presidente dos EUA, Donald Trump, nesta segunda-feira, disse que os esforços para acabar com a guerra na Ucrânia estavam no caminho certo e que Moscou está pronta para trabalhar com a Ucrânia em um memorando sobre um futuro acordo de paz.

Putin agradeceu a Trump por apoiar a retomada das conversações diretas entre Moscou e Kiev, e disse que Trump notou o apoio da Rússia à paz, embora a questão-chave fosse como avançar em direção à paz.

"Concordamos com o presidente dos Estados Unidos que a Rússia proporá e está pronta para trabalhar com o lado ucraniano em um memorando sobre um possível futuro acordo de paz, definindo uma série de posições, como, por exemplo, os princípios do acordo, o momento de um possível acordo de paz", disse Putin a repórteres perto do resort de Sochi, no Mar Negro.