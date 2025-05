Trump diz que Rússia e Ucrânia devem iniciar conversas imediatas sobre cessar-fogo

"Nós concordamos com o presidente dos Estados Unidos que a Rússia irá propor e está pronta para trabalhar com o lado ucraniano em um memorando sobre um possível futuro acordo de paz", disse ele a repórteres perto do balneário de Sochi, no Mar Negro.

Os líderes europeus e a Ucrânia demandam que a Rússia concorde com um cessar-fogo imediatamente, e Trump se concentrou em fazer com que Putin se comprometesse com uma trégua de 30 dias. Putin tem resistido a isso, insistindo que condições sejam atendidas antes.

Yuri Ushakov, assessor do Kremlin, disse que Trump e Putin não discutiram um cronograma para um cessar-fogo, mas discutiram a troca de nove russos por nove norte-americanos em uma troca de prisioneiros. Ele disse que o líder dos EUA chamou as perspectivas de laços entre Moscou e Washington de "impressionantes".

Agências de notícias estatais russas citaram o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmando que Moscou e Kiev enfrentam questões complexas para desenvolver um texto unificado de um memorando de paz e cessar-fogo.

"Não há prazos e não pode haver nenhum. Está claro que todos querem fazer isso o mais rápido possível, mas, é claro, o diabo mora nos detalhes", disse ele, segundo a agência RIA.

O ex-primeiro-ministro sueco Carl Bildt disse no X que o telefonema com Trump foi "sem dúvida uma vitória para Putin". O líder russo "desviou o apelo por um... cessar-fogo imediato e, em vez disso, pode continuar as operações militares ao mesmo tempo em que pressiona na mesa de negociações".