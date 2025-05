Após telefonema com Putin, Trump diz que negociações entre Rússia e Ucrânia começarão "imediatamente"

Trump disse que realizou uma ligação conjunta com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, bem como com os líderes da União Europeia, França, Itália, Alemanha e Finlândia, após sua ligação com Putin. Trump informou a esses líderes que as negociações começariam imediatamente, disse ele.

Trump lançou a ideia do recém-empossado papa Leão como anfitrião das negociações, dizendo: "O Vaticano, representado pelo papa, declarou que estaria muito interessado em sediar as negociações".

Trump disse que o "tom e o espírito da conversa (com Putin) foram excelentes" e que a Rússia quer fazer comércio em "larga escala" com os EUA quando a guerra acabar.

Ele disse que a Ucrânia também se beneficiaria do comércio "no processo de reconstrução de seu país".

(Reportagem de Rami Ayyub)