Vice-presidente dos EUA se encontra com papa Leão, que fez críticas a Trump no passado

Fotos distribuídas pelo Vaticano mostraram Vance e Rubio sorrindo enquanto estavam sentados em frente a Leão na mesa oficial do papa no palácio apostólico do Vaticano.

Leão, o ex-cardeal Robert Prevost, nascido em Chicago, é um relativo desconhecido no cenário global, eleito como o novo papa em 8 de maio.

Enquanto cardeal, ele fez várias publicações de desaprovação sobre as políticas do governo em sua conta no X, refletindo sua preocupação com os imigrantes. O Vaticano não confirmou ou negou a autenticidade das publicações.

O falecido papa Francisco, que morreu em 21 de abril, era um defensor dos pobres e dos imigrantes que frequentemente criticava o governo Trump. Ele chamou o plano de Trump de deportar milhões de imigrantes de "desgraça" e repreendeu Vance por argumentar que a Bíblia pede que os cristãos priorizem o amor por suas famílias e compatriotas em detrimento de estranhos e estrangeiros.

Vance se reuniu brevemente com Francisco no domingo de Páscoa, um dia antes da morte do pontífice.

Vance e Rubio estiveram em Roma para liderar a delegação dos EUA na missa inaugural de Leão como papa, realizada no domingo em meio a uma multidão de cerca de 200.000 pessoas na Praça de São Pedro.