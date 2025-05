Ataques israelenses matam dezenas de pessoas em Gaza; crescem as críticas a Israel

A guerra prejudicou as relações de Israel com grande parte da comunidade internacional e as relações com seu aliado mais próximo, os Estados Unidos, agora parecem estar vacilando.

Depois que Israel impôs um bloqueio de alimentos e outros suprimentos a partir de 2 de março, Gaza também tem enfrentado um risco crítico de fome, disse um monitor de fome apoiado pela ONU neste mês.

Na segunda-feira, Israel permitiu a entrada de nove caminhões em Gaza e, na terça-feira, as Nações Unidas disseram ter recebido permissão de Israel para a entrada de cerca de 100 caminhões de ajuda.

A ONU afirma que Gaza precisa de pelo menos 500 caminhões de ajuda e produtos comerciais todos os dias. Durante a guerra, os caminhões com ajuda têm esperado semanas e meses na fronteira de Gaza para entrar.

Louise Wateridge, porta-voz da agência de refugiados palestinos da ONU, UNRWA, disse na terça-feira que havia pouca comida.

"Tudo está vazio. Os depósitos, os centros de distribuição, estão vazios há semanas", declarou ela, falando de um depósito na Jordânia que, segundo ela, tinha alimentos para 200 mil pessoas que poderiam ser levados para Gaza em apenas algumas horas.