Duas autoridades de alto escalão da capital mexicana são mortas em plena luz do dia

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - A secretária particular e um assessor da prefeita da capital do México morreram na manhã desta terça-feira em um "ataque direto" supostamente realizado por pessoas em uma motocicleta, informaram autoridades.

A presidente Claudia Sheinbaum interrompeu coletiva de imprensa diária para ler uma nota informativa do governo da Cidade do México sobre o ataque, que não ofereceu detalhes sobre como a agressão ocorreu.

"É um fato lamentável e vamos dar a ela todo o apoio que o chefe de governo exige", disse.