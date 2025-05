Exame descarta gripe aviária em trabalhador de granja em Montenegro (RS)

Por Debora Ely

PORTO ALEGRE (Reuters) - O caso suspeito de influenza aviária em um trabalhador da propriedade no Rio Grande do Sul onde foi registrado o primeiro foco do vírus em uma granja comercial no país foi descartado, informaram nesta terça-feira o Ministério da Saúde e a Secretaria da Saúde do Estado.

O funcionário havia tido contato com as aves doentes da propriedade, localizada em Montenegro (RS), e apresentado sintomas gripais, sendo mantido em isolamento. O teste para a doença foi realizado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro.