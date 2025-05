Índice de aprovação de Trump tem leve queda, preocupações econômicas pesam, mostra pesquisa Reuters/Ipsos

Embora seja baixa para os padrões históricos, a popularidade de Trump continua mais alta do que durante a maior parte de seu primeiro mandato como presidente e também é mais forte do que a de seu antecessor democrata Joe Biden durante a segunda metade de seu mandato de 2021-2025.

O ponto alto de Trump continua sendo sua aprovação de 47% nas primeiras horas após seu retorno à Casa Branca em janeiro. Sua popularidade oscilou pouco nas últimas semanas. Apenas 39% dos entrevistados na pesquisa disseram que Trump estava fazendo um bom trabalho gerenciando a economia dos EUA, sem alteração em relação à semana anterior.

Trump venceu a eleição presidencial de 2024 com a promessa de trazer uma era de ouro para a economia dos EUA, mas suas medidas agressivas para remodelar o comércio global -- incluindo a imposição de tarifas pesadas sobre os principais parceiros comerciais -- aumentaram os riscos de recessão, dizem os economistas.

As taxas de inflação nos Estados Unidos subiram com força durante o governo Biden, mas há vários anos a tendência é de queda. Para 33% dos entrevistados na última pesquisa Reuters/Ipsos, Trump recebeu uma nota positiva sobre como ele estava gerenciando o custo de vida, contra 31% uma semana antes.

Muitos economistas, no entanto, esperam que a inflação volte a subir à medida que as tarifas pressionem os lucros dos importadores. No sábado, Trump fez um apelo ao Walmart, o maior varejista do mundo, para que "comesse as tarifas" em vez de culpá-las pelo aumento dos preços do varejista. Ele tem pedido ao banco central independente do país, o Federal Reserve, que reduza as taxas de juros, mas autoridades do Fed têm expressado preocupação com as perspectivas de aumento da inflação.

A pesquisa Reuters/Ipsos, realizada online e em âmbito nacional, entrevistou 1.024 adultos norte-americanos de 16 a 18 de maio.