Líder supremo do Irã critica exigências "ultrajantes" dos EUA em negociação nuclear

DUBAI (Reuters) - O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, disse que as exigências dos Estados Unidos para que Teerã se abstenha de enriquecer urânio são "excessivas e ultrajantes", informou a mídia estatal, expressando dúvidas se as negociações nucleares levarão a um acordo.

"Não acho que as negociações nucleares com os EUA trarão resultados. Não sei o que acontecerá", afirmou Khamenei, acrescentando que Washington deveria se abster de fazer exigências ultrajantes nas negociações.

Apesar das expectativas de que uma quinta rodada de conversas possa ocorrer no fim de semana em Roma, as negociações nucleares estão em terreno instável, pois tanto o Irã quanto os EUA entraram em conflito sobre a questão do enriquecimento nuclear.