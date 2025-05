Membros da OMS adotam acordo global sobre pandemia, mas ausência dos EUA gera dúvidas

Cento e vinte e quatro países votaram a favor, nenhum país votou contra, enquanto 11 países, incluindo Polônia, Israel, Itália, Rússia, Eslováquia e Irã, se abstiveram.

O pacto só entrará em vigor quando um anexo sobre o compartilhamento de informações patogênicas for acordado. As negociações sobre o assunto começarão em julho, com o objetivo de entregar o anexo à Assembleia Mundial da Saúde para adoção, informou a OMS. Uma fonte diplomática ocidental sugeriu que a aprovação pode levar até dois anos.