Países da UE adotam quatro novos conjuntos de sanções à Rússia

O limite foi criado para permitir que o petróleo russo fosse vendido a outros países usando serviços de seguros ocidentais, desde que o preço não fosse superior a US$60 o barril.

A restrição começou a fazer efeito, e a UE pressionará por um teto de preço mais baixo esta semana, durante uma reunião dos ministros das Finanças do G7 no Canadá. As exportações de petróleo e gás são uma das principais fontes de receita da Rússia, financiando sua guerra na Ucrânia.

Os quatro novos conjuntos de medidas afetarão mais de 130 entidades e indivíduos. Como parte do 17º pacote, a UE listará 75 novas entidades, incluindo a grande petrolífera russa Surgutneftegaz, uma seguradora de transporte marítimo e quatro empresas de gestão de frotas paralelas com operações nos Emirados Árabes Unidos, na Turquia e em Hong Kong, disseram fontes da UE.

Diplomatas do bloco cogitaram brevemente impor sanções à filial de Dubai da Litasco -- braço comercial da Lukoil, segunda maior produtora de petróleo da Rússia --, mas empresa foi removida da lista devido à oposição húngara e à fragilidade da base jurídica, disseram fontes da UE. No entanto, os países europeus incluíram a filial de transporte marítimo da Litasco em Dubai, a Eiger Shipping DMCC.

Mais 189 embarcações, das quais 183 são petroleiros, foram adicionadas à lista, elevando o número total de embarcações listadas para 324.

A UE tem dialogado com países que fornecem registros de petroleiros em um esforço para impedir que Moscou use as chamadas bandeiras de conveniência -- àquelas registradas em nome de países diferentes de seu proprietário real.