Autoridades chilenas descartam perigo por cheiro de gás no centro da capital

SANTIAGO (Reuters) - Vários edifícios no centro da capital chilena foram esvaziados nesta terça-feira devido a um forte cheiro de gás, mas as autoridades descartaram qualquer risco, pois não foram registrados níveis anormais de gás.

Imagens de televisão mostraram como os funcionários do palácio presidencial La Moneda foram deixaram o local como medida de precaução, enquanto outras partes do centro viram multidões de pessoas serem retiradas.

Após uma reunião com o subsecretário do Interior, o terceiro comandante da brigada de incêndio, Piero Tardito, disse em uma conferência no palácio do governo que as medições feitas não mostraram níveis anormais ou perigosos.