Prazo se encerra e Evo Morales fica fora da corrida presidencial boliviana

Primeiro presidente indígena da Bolívia, Morales, que governou o país de 2006 a 2019 , desafiou sua exclusão do pleito, com grupos de apoiadores organizando protestos e paradas no trânsito.

"A luta não está perdida, vamos travar a batalha legal e social", disse Morales à estação de rádio local Radio Panamericana nesta terça-feira.

O Movimento ao Socialismo (MAS), de Morales, que dominou a política boliviana e aumentou a representação indígena nos últimos anos, agora se aproxima da eleição de 17 de agosto como uma força política fragmentada, com pelo menos três facções distintas competindo pela Presidência.

Eduardo del Castillo, ministro do Interior até a semana passada, é apoiado pelo presidente em exercício, Luis Arce, que se tornou rival de Morales.

O presidente do Senado, Andronico Rodriguez, registrou sua candidatura, embora sua participação esteja pendente de uma decisão judicial. Eva Copa, ex-senadora do MAS e atual prefeita de El Alto, registrou-se para concorrer por seu novo partido, conhecido como Morena.

No total, 10 candidatos buscarão a Presidência em uma eleição que ocorrerá em meio a uma profunda crise econômica e ao crescente descontentamento popular.