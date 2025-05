Taiwan promete paz com China, mas diz que precisa fortalecer defesas

Taiwan quer paz e diálogo com a China, mas o governo precisa continuar a fortalecer as defesas da ilha, disse o presidente Lai Ching-te nesta terça-feira, ao completar um ano no cargo.

A China chama Lai de "separatista" e tem rejeitado suas múltiplas ofertas de conversações. Lai rejeita as reivindicações de soberania da China sobre a ilha democrática e governada separadamente, dizendo que somente o povo de Taiwan pode decidir seu futuro.

O governo advertiu que Pequim poderia marcar o aniversário com exercícios militares, mas ao falar com os repórteres no gabinete presidencial no centro de Taipé, Lai ofereceu uma mensagem de paz.