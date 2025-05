Reino Unido suspende negociações comerciais com Israel devido a nova ofensiva em Gaza

LONDRES (Reuters) - O Reino Unido interrompeu nesta terça-feira as negociações de livre comércio com Israel, convocou seu embaixador e anunciou novas sanções contra os colonos da Cisjordânia, depois que o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, disse estar horrorizado com a escalada militar em Gaza.

Os militares israelenses anunciaram o início de uma nova operação na semana passada e o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que Israel assumiria o controle de toda a Faixa de Gaza.

Israel bloqueou a entrada de suprimentos médicos, de alimentos e de combustível em Gaza desde o início de março, e especialistas internacionais alertaram sobre a iminência de fome.