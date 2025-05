Rússia diz que Ucrânia precisa decidir se discutirá memorando de acordo de paz

MOSCOU (Reuters) - A Rússia afirmou nesta terça-feira que a Ucrânia tem que decidir se vai ou não cooperar na discussão de um memorando antes de um potencial futuro acordo de paz que Moscou tem discutido com os Estados Unidos.

O presidente russo, Vladimir Putin, após uma ligação com o presidente norte-americano Donald Trump, disse que Moscou está disposta a trabalhar com a Ucrânia em um memorando sobre um futuro acordo de paz e que os esforços para acabar com a guerra na Ucrânia estavam no caminho certo.

Putin afirmou que as discussões sobre o memorando incluiriam os princípios de um acordo e o momento e as definições de um possível cessar-fogo, incluindo seu prazo.