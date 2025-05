Secretário de Estado dos EUA enfrenta perguntas duras sobre políticas de Trump em audiência

Por Patricia Zengerle e Daphne Psaledakis e Simon Lewis

WASHINGTON (Reuters) - O Secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, defendeu nesta terça-feira os cortes do presidente Donald Trump nos orçamentos diplomáticos e de ajuda externa, em seu primeiro depoimento como o principal diplomata do país para o Congresso, com alguns se arrependendo de terem votado para confirmá-lo.

"O Departamento de Estado teve que mudar. Ele não estava mais no centro da política externa norte-americana. Muitas vezes foi substituído pelo Conselho de Segurança Nacional (da Casa Branca) ou por alguma outra agência do governo", disse ele ao Comitê de Relações Exteriores do Senado.