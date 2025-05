UE adota novas sanções contra Rússia, diz chefe de política externa

A UE e seus aliados ocidentais vêm reprimindo progressivamente a frota clandestina de navios-tanque da Rússia e atores relacionados que se esforçam para contornar o limite de preço do Grupo dos Sete países para o petróleo russo em vigor desde o final de 2022.

O limite do G7 visa permitir que o petróleo russo seja vendido a países terceiros usando serviços de seguro ocidentais, desde que o preço não seja superior a US$60 por barril.

A medida começou a surtir efeito e a UE pressionará por um limite de preço mais baixo nesta semana durante uma reunião dos ministros das Finanças do G7 no Canadá. As exportações de petróleo e gás são uma das principais fontes de receita da Rússia que financia sua guerra na Ucrânia.

(Reportagem de Julia Payne e Bart Meijer)