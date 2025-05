UE e Reino Unido anunciam novas sanções à Rússia sem esperar por Washington

No entanto, as novas medidas foram anunciadas sem as ações correspondentes de Washington, apesar do intenso lobby público dos líderes dos países europeus para que o governo Trump se unisse a eles.

Os líderes de Reino Unido, França, Alemanha e Polônia viajaram juntos para Kiev no início deste mês e disseram que tinham novas sanções contra a Rússia prontas para serem aplicadas. Os líderes europeus telefonaram para Trump na véspera de sua ligação com Putin para pedir que ele se juntasse a eles na imposição de medidas mais rígidas.

Rússia e Ucrânia realizaram suas primeiras conversas diretas em mais de três anos na sexta-feira, mas não conseguiram chegar a um acordo sobre cessar-fogo.

A Ucrânia diz que está pronta para um cessar-fogo imediato proposto por Trump, enquanto a Rússia diz que quer primeiro as negociações. Os europeus dizem que isso é uma prova de que Putin, que começou a guerra invadindo sua vizinha em 2022, não está preparado para acabar com ela.

"Putin está claramente ganhando tempo, infelizmente temos que dizer que Putin não está realmente interessado na paz", disse o ministro da Defesa da Alemanha, Boris Pistorius.

"PRESSIONAR PUTIN"