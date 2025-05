UE revisará acordo com Israel por preocupações com Gaza, diz Kallas

Nesta terça-feira, o ministro holandês Veldkamp chamou a revisão de "um sinal muito importante e poderoso", ecoando os sentimentos de autoridades da França e da Irlanda.

Mas outros não apoiaram a revisão. O ministro das Relações Exteriores da República Tcheca, Jan Lipavsky, sugeriu que o bloco poderia realizar uma reunião com Israel no âmbito do acordo de associação para levantar preocupações.

Kallas disse que as sanções da UE contra os violentos colonos israelenses foram preparadas, mas até agora foram bloqueadas por um Estado membro. Os diplomatas disseram que esse país é a Hungria.

(Reportagem de Benoit Van Overstraeten, Andrew Gray, Lili Bayer, Bart Meijer, Padraic Halpin e John Irish)