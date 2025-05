Caminhões de ajuda entram em Gaza após atrasos enquanto cresce pressão sobre Israel

Ao mesmo tempo, cresce o desconforto dentro de Israel com a continuação da guerra enquanto 58 reféns permanecem em Gaza.

O líder da oposição de esquerda, Yair Golan, provocou uma reação furiosa do governo e de seus apoiadores nesta semana quando declarou que "um país são não mata bebês como hobby" e disse que Israel corria o risco de se tornar um "Estado pária entre as nações".

Golan, ex-vice-comandante das Forças Armadas israelenses que resgatou vítimas do ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023, lidera os Democratas de esquerda, um pequeno partido com pouca influência eleitoral.

No entanto, suas palavras e comentários semelhantes feitos pelo ex-primeiro-ministro Ehud Olmert em uma entrevista à BBC ressaltaram a divisão dentro de Israel. Netanyahu rejeitou as críticas, dizendo que estava "chocado" com os comentários de Golan.

Pesquisas de opinião mostram um amplo apoio a um cessar-fogo que incluiria a devolução de todos os reféns, com uma pesquisa da Universidade Hebraica de Jerusalém nesta semana mostrando 70% a favor de um acordo.

Mas integrantes linha-dura do gabinete, alguns dos quais defendem a expulsão completa de todos os palestinos de Gaza, têm insistido em continuar a guerra até a "vitória final", que incluiria o desarmamento do Hamas e a devolução dos reféns.