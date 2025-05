CDC dos EUA aceita recomendações para vacinas contra chikungunya

(Reuters) - O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA aceitou as recomendações de seu painel consultivo sobre vacinas contra chikungunya, doença causada por um vírus transmitido por mosquitos.

As recomendações foram aprovadas em 13 de maio e agora são as recomendações oficiais do CDC.

As recomendações finais ajudarão os médicos a escolher as vacinas apropriadas para os pacientes e também orientarão as políticas de cobertura de seguro nos EUA.