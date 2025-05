Donald Trump Jr diz que pode se candidatar à Presidência dos EUA

Por Andrew Mills e Federico Maccioni

DOHA (Reuters) - Donald Trump Jr, filho mais velho do presidente dos Estados Unidos, disse nesta quarta-feira que talvez possa se candidatar à Presidência um dia, acrescentando que "o chamado existe".

Durante sua participação em um painel no Catar, um moderador perguntou ao filho de 47 anos do presidente se ele se candidataria e "tomaria as rédeas" depois que seu pai deixasse o cargo.