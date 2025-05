Estados norte-americanos entram com ação judicial contra tarifas de Trump

Os Estados alegam que Trump interpretou de forma equivocada uma legislação chamada Lei de Poderes Econômicos em Emergência Internacional para justificar as tarifas. A lei foi criada para lidar com ameaças "incomuns e extraordinárias" aos EUA.

Trump afirmou que o histórico de décadas dos EUA de importar mais do que exportar é uma emergência nacional que tem prejudicado os fabricantes norte-americanos. Mas os Estados argumentam que o déficit comercial do país não é uma "emergência" e que a lei não autoriza tarifas de forma alguma.

O mesmo painel de três juízes ouviu argumentos na semana passada em um caso semelhante apresentado por cinco pequenas empresas, e se espera que emita uma decisão nas próximas semanas.

O procurador-geral do Oregon, Dan Rayfield, disse que as tarifas estão aumentando os preços para as famílias e pequenas empresas de seu Estado, e que custarão à família média US$3.800 por ano.

"O presidente Trump impôs suas tarifas sem o Congresso, sem a participação da população ou sem restrições - e alega que os tribunais não podem revisar suas decisões", disse Rayfield.

"Isso é um uso indevido de poderes emergenciais."