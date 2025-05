Ex-político ucraniano é morto a tiros do lado de fora de escola americana de elite em Madri

Desde a invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022, houve vários crimes de alto nível relacionados à Rússia e à Ucrânia na Espanha, que tem comunidades significativas de expatriados de ambos os países.

Em 2022, um funcionário público espanhol aposentado enviou seis cartas-bomba a alvos em toda a Espanha, incluindo o primeiro-ministro Pedro Sánchez, as embaixadas da Ucrânia e dos EUA e escritórios do governo. Pompeyo González Pascual foi condenado e preso pelos crimes no ano passado.

Em fevereiro de 2024, um piloto russo que havia desertado para a Ucrânia com seu helicóptero foi encontrado morto com vários ferimentos de bala na garagem de seu bloco de apartamentos perto de Alicante, no sudeste da Espanha.

(Reportagem de Inti Landauro e Emma Pinedo, reportagem adicional de Joan Faus)