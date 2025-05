Mais agressivas e independentes: Ucrânia pedirá novas sanções da UE contra a Rússia

A UE deve considerar uma série de medidas para fazer com que suas sanções sejam aplicadas com mais força além de seu próprio território, inclusive visando empresas estrangeiras que usam sua tecnologia para ajudar a Rússia e "a introdução de sanções secundárias sobre os compradores de petróleo russo".

Essas sanções secundárias, que poderiam atingir grandes compradores, como a Índia e a China, seriam uma medida importante que a Europa tem relutado em adotar até o momento. Trump discutiu isso publicamente antes de tomar a decisão de não agir por enquanto.

O documento também pede que a UE considere a possibilidade de usar mais decisões por maioria sobre sanções, para evitar que os Estados membros bloqueiem medidas que, de outra forma, exigiriam unanimidade.

A Comissão Europeia não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre o documento ucraniano.

Depois de falar com Putin na segunda-feira, Trump optou por não impor novas sanções à Rússia, frustrando as esperanças dos líderes europeus e de Kiev, que vinham fazendo lobby com ele há semanas para aumentar a pressão sobre Moscou.

Trump conversou com líderes ucranianos e europeus depois de seu telefonema com Putin e disse a eles que não queria impor sanções agora e daria tempo para que as conversações fossem realizadas, disse à Reuters uma pessoa familiarizada com a conversa.