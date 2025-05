Exército dos EUA não planeja comemorar aniversário de Trump no seu 250º aniversário

O desfile não fazia parte do planejamento original das comemorações de 14 de junho e foi acrescentado este ano, alimentando as críticas de parlamentares democratas e outros de que Trump teria sequestrado o evento.

Perguntado se havia algum plano do Exército para reconhecer o aniversário do presidente, Steve Warren, porta-voz do Exército, disse: "Não creio que tenhamos um plano para isso.

"Este tem sido o aniversário do Exército... Já tivemos 249 aniversários antes", disse Warren aos repórteres no Pentágono. "Estamos entusiasmados com o fato de o comandante-chefe estar interessado no 250º aniversário do Exército e de querer assisti-lo."

As comemorações custarão ao Exército entre US$25 milhões e US$45 milhões e contarão com a participação de tanques M1A1 Abrams e outros veículos pesados em um desfile destinado a honrar a história do Exército.

Autoridades do Exército disseram que estavam tomando medidas para proteger as ruas de Washington de qualquer dano potencial causado pelos tanques, incluindo a colocação de placas de metal em algumas áreas. Não há previsão de danos, mas o Exército pagará por qualquer reparo inesperado, se necessário.