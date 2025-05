Incêndios na Amazônia provocam perda florestal global sem precedentes em 2024, diz relatório

Foi a primeira vez que o relatório anual, publicado pelo World Resources Institute e pela Universidade de Maryland, mostrou os incêndios como a principal causa da perda de florestas tropicais, um marco sombrio para um ecossistema naturalmente úmido que não deveria queimar.

"Os sinais nesses dados são particularmente assustadores", disse Matthew Hansen, codiretor de um laboratório da Universidade de Maryland que compilou e analisou os dados. "O medo é que o sinal climático ultrapasse nossa capacidade de responder com eficácia."

A América Latina foi atingida de forma particularmente dura, segundo o relatório, com o bioma amazônico atingindo seu nível mais alto de perda de floresta primária desde 2016.

O Brasil, que detém a maior parte de floresta tropical do mundo, perdeu 2,8 milhões de hectares, a maior perda entre todos os países. Foi uma reversão do progresso feito em 2023, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assumiu o cargo prometendo proteger a maior floresta tropical do mundo.

"Isso não tem precedentes, o que significa que temos que adaptar todas as nossas políticas a uma nova realidade", afirmou André Lima, secretário extraordinário de Controle do Desmatamento e Ordenamento Ambiental Territorial do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, acrescentando que o fogo, que nunca esteve entre as principais causas da perda de florestas, agora é uma prioridade máxima para o governo.

A Bolívia ultrapassou a República Democrática do Congo como o segundo país com a maior perda de florestas tropicais, apesar de ter menos da metade da quantidade de florestas que a nação africana, que também registrou um aumento na perda de florestas no ano passado.