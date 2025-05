Irã encara EUA sem um plano B conforme as linhas vermelhas nucleares colidem

Para agravar os desafios de Teerã, o establishment clerical do Irã está lutando contra crises crescentes -- escassez de energia e água, enfraquecimento da moeda, perdas militares entre os aliados regionais e temores crescentes de um ataque israelense às suas instalações nucleares -- tudo isso exacerbado pelas políticas linha-dura de Trump.

Com o rápido renascimento de Trump de uma campanha de "pressão máxima" sobre Teerã desde fevereiro, incluindo sanções mais rígidas e ameaças militares, disseram as fontes, a liderança do Irã "não tem outra opção melhor" do que um novo acordo para evitar o caos econômico no país que poderia ameaçar seu governo.

Os protestos nacionais contra a repressão social e as dificuldades econômicas nos últimos anos, enfrentados com duras repressões, expuseram a vulnerabilidade da República Islâmica à ira pública e desencadearam conjuntos de sanções ocidentais por desrespeito aos direitos humanos.

"Sem o levantamento das sanções para permitir a venda livre de petróleo e o acesso a fundos, a economia do Irã não poderá se recuperar", disse a segunda autoridade, que, como as outras, pediu para não ser identificada devido à sensibilidade do assunto.

O Ministério das Relações Exteriores do Irã não estava imediatamente disponível para comentários.