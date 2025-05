Israel atrai protestos da Europa com tiros próximos a diplomatas em visita à Cisjordânia

Na terça-feira, Kallas solicitou uma revisão do acordo comercial entre a UE e Israel em resposta às ações dos israelenses em Gaza, ressaltando o crescente isolamento internacional de Israel em relação à sua conduta na guerra de 20 meses em Gaza.

O Ministério das Relações Exteriores da Turquia disse que o disparo de tiros contra diplomatas, inclusive da Turquia, foi "mais uma demonstração do desrespeito sistemático de Israel pelo direito internacional e pelos direitos humanos".

O Ministério das Relações Exteriores da Espanha disse que um espanhol estava no grupo de diplomatas.

"Estamos em contato com outros países afetados para coordenar conjuntamente uma resposta ao que aconteceu, o que condenamos veementemente", disse em um comunicado.

O Ministério das Relações Exteriores da Autoridade Palestina disse que "a delegação estava realizando uma missão oficial para observar e avaliar a situação humanitária e documentar as violações contínuas perpetradas por" Israel. O ministério classificou as ações dos militares israelenses como uma violação do direito internacional.

O Exército de Israel matou dezenas de palestinos e destruiu diversas casas na Cisjordânia desde janeiro, quando lançou uma operação em Jenin para a eliminação de militantes.