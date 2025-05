Papa Leão faz apelo para que Israel permita entrada de ajuda humanitária em Gaza

CRÍTICAS DE FRANCISCO A ISRAEL

Francisco, que faleceu em 21 de abril, vinha intensificando as críticas à campanha militar de Israel em Gaza nos meses anteriores à sua morte.

Ele chamou a situação no enclave de "muito séria e vergonhosa" em janeiro, dois meses depois de sugerir que a comunidade internacional deveria estudar se houve um genocídio do povo palestino.

Refletindo um esfriamento nas relações Vaticano-Israel após as críticas de Francisco, Israel, ao contrário de muitas outras nações, não enviou uma autoridade de alto nível para participar do funeral do falecido papa, mas apenas seu embaixador no Vaticano.

Em um sinal de possíveis esperanças de um restabelecimento das relações com o novo papa, o presidente israelense Isaac Herzog participou da missa inaugural de Leão na Praça de São Pedro no domingo.

Uma delegação de 13 autoridades judaicas também participou da missa, incluindo o rabino-chefe de Roma e o vice-presidente da União Italiana de Comunidades Judaicas.