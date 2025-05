Líder da extrema direita de Portugal é investigado por comentários contra ciganos

Em 2019, fundou o partido antiestablishment Chega, defendendo penas mais duras para criminosos, pedindo o fim da política de imigração de "portas abertas" de Portugal e acusando os partidos políticos tradicionais de perpetuarem a corrupção.

O Chega tornou-se a terceira maior força parlamentar em 2022, quadruplicou seus assentos parlamentares no ano passado para 50 e acrescentou pelo menos oito assentos na eleição de domingo, com votos do exterior ainda a serem contados e quatro assentos a serem atribuídos.

Esses votos podem tornar o Chega o principal partido de oposição à Aliança Democrática (AD), de centro-direita, do primeiro-ministro Luis Montenegro.

A AD conquistou 89 cadeiras, mais do que na eleição anterior, mas sem maioria parlamentar.

Montenegro tem se recusado a fazer qualquer acordo com o Chega.