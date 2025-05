Reino Unido e aliados alertam sobre atividade cibernética russa visando apoio à Ucrânia

A campanha também teve como alvo os setores de defesa, serviços de TI, marítimo, aeroportos, portos e sistemas de gerenciamento de tráfego aéreo em vários membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), segundo o comunicado do NCSC.

O aviso de quarta-feira foi emitido em conjunto com Estados Unidos, França, Alemanha e outros aliados, alertando as organizações sobre a elevada ameaça e solicitando ações imediatas para se protegerem.

"Incentivamos fortemente as organizações a se familiarizarem com as recomendações de ameaça e mitigação incluídas no comunicado para ajudar a defender suas redes", disse Chichester.