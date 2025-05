Trump chama seus próprios cortes na ajuda externa da USAID de "devastadores"

"Conversei com outras nações. Queremos que elas contribuam e gastem dinheiro também, e já gastamos muito. E é um grande -- é um tremendo problema que está acontecendo em muitos países. Muitos problemas estão ocorrendo. Os Estados Unidos sempre recebem o pedido de dinheiro. Ninguém mais ajuda."

O Departamento de Estado, que administra a USAID, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. O governo tem defendido repetidamente os cortes, dizendo que eles se concentraram em fundos desperdiçados. A eliminação da agência, em grande parte supervisionada pelo empresário Elon Musk, nascido na África do Sul, é objeto de uma série de ações judiciais federais.

Os Estados Unidos são os maiores doadores de ajuda humanitária do mundo, totalizando pelo menos 38% de todas as contribuições registradas pelas Nações Unidas. O país desembolsou US$61 bilhões em assistência estrangeira no ano passado, pouco mais da metade por meio da USAID, demonstram dados do governo.

Os EUA gastaram meio bilhão de dólares em ajuda à África do Sul em 2023, principalmente em assistência médica, segundo dados mais recentes. A maior parte desse financiamento foi encerrada, embora não se saiba exatamente quanto.

Os cortes tiveram um efeito sobre a resposta do país à epidemia de HIV. A África do Sul tem a maior taxa de HIV do mundo, com cerca de 8 milhões de pessoas -- um em cada cinco adultos -- vivendo com o vírus.

Washington estava financiando 17% do orçamento do país para o HIV antes dos cortes. Nos meses que se seguiram, os testes e o monitoramento de pacientes com HIV na África do Sul foram reduzidos, informou a Reuters.