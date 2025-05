Trump confronta presidente da África do Sul com falsas alegações de genocídio

Por Nandita Bose

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos EUA, Donald Trump, confrontou nesta quarta-feira o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, na Casa Branca, com os temas mais controversos de disputa entre os dois países, incluindo as alegações de Trump de um "genocídio branco".

A África do Sul rejeita a alegação de que os brancos são alvos desproporcionais de crimes. As taxas de homicídio são altas no país e a maioria esmagadora das vítimas é negra.